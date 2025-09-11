O Banco do Canadá deverá manter as taxas inalteradas amanhã
O Banco do Canadá deverá anunciar a sua decisão sobre os juros amanhã às 15:00 (quarta-feira, 6 de setembro). O mercado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://www.youtube.com/watch?v=1XddpVJKXag
O Brent (OIL) e o WTI (OIL.WTI) estão a subir mais de 1,5% após o anúncio da Arábia Saudita. O país anunciou que irá...
Christopher J. Waller, da Fed, fez alguns comentários sobre a política monetária e a economia esta tarde. Os comentários podem...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDCAD. Credit Agricole recomenda entradas curtas no par, considerando...
Os índices europeus seguem mistos DE30 reage junto dos níveis de Fibonacci nos 23,6% Ações do Commerzbank recuam...
Petróleo Espera-se esta semana o anúncio oficial da prorrogação dos cortes adicionais de produção...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no café:
A maior empresa dinamarquesa de energias renováveis e instaladora de parques eólicos offshore (ORSTED.DK) está a perder mais de 6,5%...
