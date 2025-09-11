Gráfico do dia - US100 (05.09.2023)
Com Wall Street a iniciar a semana hoje, após a pausa de ontem devido ao feriado do Dia do Trabalhador, a atenção dos investidores...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices PMI finais na Europa acabaram por sair pior que os dados preliminares. Nos países que comunicaram dados pela primeira vez hoje,...
Índices europeus recuam Dados sobre a economia chinesa voltam a preocupar os investidores Os investidores aguardam pelos PMI de serviços...
Os índices da Ásia-Pacífico registaram um fraco desempenho, na sequência de dados macroeconómicos da China que saíram...
Hoje não aconteceu muita coisa devido ao feriado do Dia do Trabalho nos E.U.A. As bolsas de valores dos E.U.A. e do Canadá estão...
Espera-se fortemente que o RBA (Reserve Bank of Australia) decida manter as taxas de juro inalteradas durante a reunião de amanhã, sendo...
Na análise de hoje, começamos por analisar o índice do dólar americano que, segundo a análise técnica, começou...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Mercado de trabalho começa a abrandar Dilema...
Os índices europeus estão a negociar em baixa moderada e os mercados dos EUA e do Canadá estão fechados hoje Os...
Hoje, os mercados nos EUA estão encerrados devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos EUA e no Canadá. Como resultado, a volatilidade nos...
