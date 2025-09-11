Dia do Trabalhador nos EUA traz menos volatilidade aos mercados
Hoje, os mercados nos EUA estão encerrados devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos EUA e no Canadá. Como resultado, a volatilidade nos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Hoje, os mercados nos EUA estão encerrados devido ao feriado do Dia do Trabalhador nos EUA e no Canadá. Como resultado, a volatilidade nos...
Nas últimas semanas, observámos grandes quedas nos inventários de petróleo nos Estados Unidos. Isto deve-se ao crescimento...
Nas últimas semanas, observámos grandes quedas nos inventários de petróleo nos Estados Unidos. Isto deve-se ao crescimento...
https://www.youtube.com/watch?v=q-h0kBFOGkA
Caro(a) cliente, Os webinars em direto com o acompanhamento da abertura do mercado americano, habitualmente de segunda a sexta-feira às 14h15,...
ANZ emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDCAD. ANZ recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
ANZ emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDCAD. ANZ recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice USD IDX:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Índice USD IDX:
Os índices chineses estão a liderar os ganhos esta segunda-feira, depois de terem registado fortes valorizações durante esta...
Os índices chineses estão a liderar os ganhos esta segunda-feira, depois de terem registado fortes valorizações durante esta...
O Banco da Reserva da Austrália está programado para anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã,...
O Banco da Reserva da Austrália está programado para anunciar a sua próxima decisão de política monetária amanhã,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
As criptomoedas estão novamente a consolidar, e a euforia temporária da semana passada causada por uma decisão do tribunal dos EUA...
As criptomoedas estão novamente a consolidar, e a euforia temporária da semana passada causada por uma decisão do tribunal dos EUA...
O índice Sentix referente à zona euro foi divulgado hoje às 9:30. No entanto, como se trata de um dado de segunda linha, não...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador