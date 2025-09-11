Última hora: Euro indiferente aos dados publicados sobre o índice Sentix
O índice Sentix referente à zona euro foi divulgado hoje às 9:30. No entanto, como se trata de um dado de segunda linha, não...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados de segundo nível na Europa e declarações de alguns membros do BCE Feriado...
Os índices da Ásia-Pacífico começam a sessão em terreno positivo. O Nikkei e o S&P/ASX 200 valorizaram 0,5%,...
Esta semana foi particularmente importante, uma vez que várias publicações macroeconómicas começaram a mostrar um enfraquecimento...
Índice ISM Manufacturing para agosto: Índice: Real: 47,6; Esperado: 47; Anteriormente 46,4 Emprego: Real: 48,5 Esperado: 44,2; Anteriormente...
A Dell Technologies (DELL.US) apresentou resultados impressionantes no segundo trimestre, com as acções a subirem mais de 12% no pré-mercado....
O PIB do Canadá ficou abaixo das expectativas do mercado, e o USDCAD registou uma subida: PIB (a/a): -0,2% vs previsão de 1,2% e 3,1%...
O relatório do NFP dos EUA para agosto foi divulgado hoje às 13:30 BST. Esta é a última peça de dados-chave do mercado...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDCAD. O HSBC recomenda tomar uma posição curta sobre o par com os...
