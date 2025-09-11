Libra esterlina se valoriza antes da decisão do BoE 🔎
O Banco da Inglaterra (BoE) se junta hoje a outros bancos centrais europeus para anunciar sua decisão sobre a taxa de juros, às 08:00 (horário...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As tensões no Oriente Médio aumentaram drasticamente com a troca de ataques diretos entre Israel e Irã. O primeiro-ministro israelense,...
O Banco Nacional Suíço (SNB) cortou sua taxa básica em 25 pontos-base, para 0,00%, marcando o sexto corte consecutivo desde março...
O Norges Bank reduziu sua taxa básica em 25 pontos-base, para 4,25%, marcando o início de um processo cauteloso de normalização...
Suíça – Decisão da Taxa de Juros do SNB (2º trimestre) para dezembro: real: 0,00%; previsão: 0,00%; anterior:...
Embora hoje seja feriado nos EUA e em partes dos mercados europeus, os investidores não ficarão sem eventos importantes. Estão programadas...
Mercados financeiros dos EUA fecham em 19 de junho de 2025 para Juneteenth Os mercados financeiros dos EUA — NYSE, Nasdaq e mercado de títulos...
Os índices dos EUA encerraram o dia em território negativo após a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, que...
O Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros inalterada em 4,5%. Em coletiva de imprensa, o presidente Jerome Powell comentou o cenário econômico...
Fed mantém juros, mas projeções econômicas mais rígidas pressionam mercados O Federal Reserve não surpreendeu...
16h00 (horário de Brasília), Estados Unidos – Decisão de Taxa de Juros do Fed (junho): Atual: 4,50%; Projeção:...
Nesta quarta-feira, transmissão ao vivo imperdível para acompanhar, em tempo real, a decisão de política monetária...
O presidente do Banco Central do Canadá, Tiff Macklem, fez um discurso cauteloso, mas levemente otimista, destacando que o progresso rumo a um novo...
Enquanto os mercados aguardam atentamente o comunicado do Federal Reserve nesta tarde, a prata começou a se destacar com força, porém...
As ações americanas fecharam em baixa em um dia marcado pela tensão geopolítica entre Israel e Irã. O mercado reagiu...
11h30 no horário de Brasília), Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques semanais de destilados (EIA): atual: 0,514 milhão;...
Os preços globais do petróleo recuaram fortemente após Donald Trump afirmar que autoridades iranianas procuraram os EUA para discutir...
Os índices dos EUA abriram com leves ganhos nesta quarta-feira, subindo entre 0,25% e 0,35%. No entanto, os investidores seguem cautelosos em suas...
O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem, por 68 votos a 30, a Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (Lei GENIUS), estabelecendo...
Os mercados acionários na Europa operam em leve queda nesta quarta-feira, à medida que os investidores aguardam a decisão de política...
