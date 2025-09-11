🔴 ESPECIAL: NFP
Nesta análise ao NFP de agosto com o analista da XTB Vítor Madeira, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros norte-americanos estão a valorizar, enquanto que o índice do dólar americano (USDIDX) segue lateral. No entanto, a situação...
A semana que passou Na semana que agora termina a taxa de inflação australiana abrandou para um mínimo de 16 meses de 4,9%, de...
Os índices europeus aguardam pelos dados do NFP A indústria da zona euro continua a enfraquecer, e o PMI da Alemanha não registou...
O USDCAD é um dos pares cambiais que se pode tornar mais volátil no início da tarde. Isto porque serão publicados dois relatórios...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no PETRÓLEO:
Esta manhã, foram divulgados uma série de índices PMI sobre a indústria transformadora dos países europeus para agosto....
Índices europeus seguem flat Relatório do NFP em destaque Sondagens sobre a economia americana e europeia. Os índices...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,16%, o Dow Jones caiu 0,48% e o Nasdaq caiu...
Os índices da China registaram quedas hoje, com uma sessão asiática bastante fraca no Japão e na Coreia. As vendas a retalho...
As ações da empresa de software Salesforce (CRM.US) ganharam quase 6% após a abertura da sessão dos EUA, apoiadas pelos resultados...
