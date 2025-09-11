Abertura do mercado norte-americano: índices em Wall Street registam ganhos ligeiros. US100 sobem mais de 0,55% 📈
Wall Street prolonga os ganhos das últimas sessões Dados mistos sobre a economia americana Ações da Arista Networks...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street prolonga os ganhos das últimas sessões Dados mistos sobre a economia americana Ações da Arista Networks...
Wall Street prolonga os ganhos das últimas sessões Dados mistos sobre a economia americana Ações da Arista Networks...
Royal Bank of Canada (RBC) emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDCAD. RBC recomenda entradas curtas, considerando os...
Royal Bank of Canada (RBC) emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDCAD. RBC recomenda entradas curtas, considerando os...
Os inventários de gás natural dos EUA (EIA) ficaram nos 32 bcf, acima dos 29 bcf esperados pelos analistas. NATGAS a gráfico...
Os inventários de gás natural dos EUA (EIA) ficaram nos 32 bcf, acima dos 29 bcf esperados pelos analistas. NATGAS a gráfico...
A Visa atingiu ontem máximos dos últimos 2 anos O WSJ deu a entender que está iminente um aumento das comissões interbancárias Impacto...
A Visa atingiu ontem máximos dos últimos 2 anos O WSJ deu a entender que está iminente um aumento das comissões interbancárias Impacto...
WTI (OIL.WTI) está a ser negociado em alta, mesmo apesar do fortalecimento do dólar americano de hoje. O principal fator que empurra os preços...
WTI (OIL.WTI) está a ser negociado em alta, mesmo apesar do fortalecimento do dólar americano de hoje. O principal fator que empurra os preços...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=97vgpjzIew4
Novos dados sobre a economia americana: PCE subjacente a/a: 4,2% exp. 4,2% vs 4,1% anteriormente PCE : 3,3% exp. 3,3% vs 3% anteriormente PCE...
Novos dados sobre a economia americana: PCE subjacente a/a: 4,2% exp. 4,2% vs 4,1% anteriormente PCE : 3,3% exp. 3,3% vs 3% anteriormente PCE...
Inicialmente, os membros do BCE não mostraram qualquer inclinação para aumentar as taxas em julho No entanto, um consenso construído...
Inicialmente, os membros do BCE não mostraram qualquer inclinação para aumentar as taxas em julho No entanto, um consenso construído...
As ações do maior banco da Suíça, o UBS (UBSG.CH), estão a ganhar 6% hoje, na sequência do seu relatório...
As ações do maior banco da Suíça, o UBS (UBSG.CH), estão a ganhar 6% hoje, na sequência do seu relatório...
Às 10:00, os mercados tomam conhecimento de um pacote de dados sobre a inflação da Zona Euro e da Itália. A leitura do IPC...
Às 10:00, os mercados tomam conhecimento de um pacote de dados sobre a inflação da Zona Euro e da Itália. A leitura do IPC...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje do par EUR/NZD:
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador