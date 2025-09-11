Oportunidade de negociação - EUR/NZD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje do par EUR/NZD:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje do par EUR/NZD:
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 compradores continuam com dificuldades em ultrapassar acima da marca dos 16.000 pts Siemens...
Dados fracos sobre a economia americana apoiam o fim da subida dos juros Subida no preço do petróleo apoia a recuperação...
Dados sobre a inflação em França: CPI: Dados publicados: 4,8% y/y; expectativa 4,6% y/y; Dados anteriores 4,3% y/y HICP: Dados...
Dados sobre a inflação na Zona euro em destaque Minutas da última reunião do BCE Dados do mercado de trabalho dos EUA...
A sessão de ontem em Wall Street terminou com ligeiros ganhos nos principais índices. O S&P 500 ganhou 0,38%, o Nasdaq subiu...
O relatório ADP teve um desempenho fraco, mostrando um crescimento do emprego no sector privado de apenas 177.000, contra as expectativas de...
A subida eufórica de mais de 2.800% das ações da cadeia de cinemas AMC (AMC.US) durante o pico do mercado em alta de 2021 foi quase...
Inventários de petróleo (relatório do DoE): -10,584 milhões de barris (esperado: -3,267 milhões de barris; anterior:...
Wall Street abre a sessão sem alterações, prevalecendo um sentimento misto Os contratos Dow Jones (US30) ganham 0,22%...
