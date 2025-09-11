Última hora: Vendas de casas nos EUA saem acima do esperado!
Número de vendas de casas nos EUA aumenta 0,9% m/m vs. exp. -0,6% m/m e: 0,4% m/m anteriormente
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e3Bq0O9iOcs
EUA, relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre. Crescimento do PIB (anualizado). Valor publicado: 2,1%. Esperado: 2,4%. Anterior:...
O relatório do ADP foi publicado hoje às 13:15. Os dados acabaram por sair abaixo do esperado, o ADP mostrou um aumento no emprego privado...
Apesar da medida radical do CBRT, ao aumentar os juros de 17,5 para 25% (contra as expectativas de 20% dos analistas da Reuters), a lira turca retomou...
Os dados sobre a inflação, segundo o IPC alemão para agosto foram divulgados às 13:00 horas: Variação anual...
As bolsas europeias negoceiam em baixa DE30 recua da área dos 16.000 pts O IPC alemão de agosto e o ADP dos EUA são...
O dólar americano está a ser negociado sob pressão hoje, embora deva ser dito que a escala do movimento é bastante pequena...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje do par EUR/USD:
A Bitcoin valorizou mais de 7,0% durante a sessão de ontem Tecnicamente, a BTC recuperou de uma zona de resistência significativa A...
