Gráfico do dia - BTC
A Bitcoin valorizou mais de 7,0% durante a sessão de ontem Tecnicamente, a BTC recuperou de uma zona de resistência significativa A...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório sobre a inflação, segundo o IPC e o IHPC para agosto foi divulgado às 8:00 horas: IPC: Dados publicados:...
Os índices europeus recuam ligeiramente esta manhã Mercados atentos aos dados sobre a inflação na Alemanha e aos dados...
As más notícias sobre os indicadores económicos continuam a ser boas notícias para os mercados. Os últimos relatórios...
Os índices de Wall Street ganharam após uma abertura sem alterações e agora negoceiam em alta no dia. O S&P...
Os índices do mercado bolsista estão a ser negociados em alta hoje, com os ganhos a acelerarem durante a sessão de negociação ...
Os dados sobre a economia americana divulgados hoje revelaram-se uma desilusão - os números do JOLTS estão abaixo dos 9 milhões,...
A Bitcoin, bem como outras criptomoedas, estão a valorizar com a notícia de que o Tribunal Federal de Recursos dos EUA decidiu que a Comissão...
O índice de confiança do consumidor do Conference Board para agosto foi divulgado hoje às 15:00 . Esperava-se que os dados mostrassem...
Os índices de Wall Street abrem pouco alterados Potencial padrão de cabeça e ombros no US2000 Best Buy regista sólidos...
Petróleo As reservas de petróleo têm vindo a diminuir desde o início de março e situam-se agora em cerca de 434...
