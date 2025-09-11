Última Hora: preços das casas sobem mais que o esperado!
Case-Shiller National NSA: 0,0% em junho, em comparação com os -0,4% do mês anterior. Case Shiller 10-City...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SH4LSu5woIw
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje na Bitcoin:
A recuperação dos índices chineses tem sido um dos principais temas dos mercados nos últimos dias. Os investidores estão...
Índices europeus tentam prolongar os ganhos da última sessão Os índices chineses continuam a recuperar Destaques: JOLTS...
Os índices de Wall Street terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq 100 subiram cerca de 0,6%. O índice...
Os dados relativos ao sentimento dos consumidores alemães foram mais fracos do que as expectativas e mais baixos do que a leitura anterior: Sentimento...
A subida dos índices chineses impulsionou hoje o sentimento do mercado bolsista mundial. Depois de declarar apoio ao mercado imobiliário...
O sentimento do mercado na China melhorou significativamente depois de as autoridades de Pequim terem anunciado na sexta-feira que iriam apoiar o mercado...
O mercado global de urânio está à beira de uma expansão potencialmente sem precedentes, impulsionada pela crescente procura...
