Urânio - será um setor com potencial? 💎
O mercado global de urânio está à beira de uma expansão potencialmente sem precedentes, impulsionada pela crescente procura...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O mercado global de urânio está à beira de uma expansão potencialmente sem precedentes, impulsionada pela crescente procura...
O sentimento do mercado de criptomoedas permanece misto, com o Bitcoin mais uma vez a testar os US $ 26.000. O índice do dólar ainda bastante...
O sentimento do mercado de criptomoedas permanece misto, com o Bitcoin mais uma vez a testar os US $ 26.000. O índice do dólar ainda bastante...
Índice industrial do Fed Dallas para agosto: Dados publicados-17.2; expectativa -18, anterior-20 Comentário sobre o relatório: A...
Índice industrial do Fed Dallas para agosto: Dados publicados-17.2; expectativa -18, anterior-20 Comentário sobre o relatório: A...
Wall Street segue em terreno positivo 3M concordou em pagar mais para resolver processos judiciais O evento de Jackson Hole não trouxe grandes...
Wall Street segue em terreno positivo 3M concordou em pagar mais para resolver processos judiciais O evento de Jackson Hole não trouxe grandes...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Euforia à volta da IA retoma,...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Euforia à volta da IA retoma,...
O par EUR/USD tem estado no centro das atenções desde a última semana. Os investidores esperavam que as declarações...
O par EUR/USD tem estado no centro das atenções desde a última semana. Os investidores esperavam que as declarações...
Link: https://www.youtube.com/watch?v=bF93lFgDd3k
Os índices europeus negoceiam em alta DE30 não conseguiu ultrapassar a resistência dos 15.800 pts Rheinmetall ganha...
Os índices europeus negoceiam em alta DE30 não conseguiu ultrapassar a resistência dos 15.800 pts Rheinmetall ganha...
Noticias: Em julho a Arábia Saudita anunciou que vai prolongar a redução da sua produção de petróleo em...
Noticias: Em julho a Arábia Saudita anunciou que vai prolongar a redução da sua produção de petróleo em...
EURUSD tem estado em alta durante a última hora, com ganhos acelerados na última meia hora. Isto ocorre após os comentários...
EURUSD tem estado em alta durante a última hora, com ganhos acelerados na última meia hora. Isto ocorre após os comentários...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador