Comentários de Harker da FED
Patrick Harker, membro do FOMC e presidente do Fed de Filadélfia, fez alguns comentários sobre a política monetária esta tarde...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Patrick Harker, membro do FOMC e presidente do Fed de Filadélfia, fez alguns comentários sobre a política monetária esta tarde...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal oficial sobre a mudança...
Os índices de Wall Street abrem em alta Nasdaq recupera alguns ganhos com a realização de lucros da Nvidia A Guess...
A inflação no Japão acelerou de 3% em junho para um recorde de 3,3% em julho - mas o Banco do Japão continua a manter uma política...
A criptomoeda CurveDao é uma das mais importantes do ponto de vista sistémico para as finanças descentralizadas (De-Fi). O fundador...
Petróleo As preocupações relacionadas com o crescimento económico na China estão a causar um recuo nos preços...
Os dados das encomendas de bens duráveis dos EUA para julho foram divulgados hoje às 13:30 BST. O relatório acabou por ser misto -...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a sua mais recente decisão de política monetária hoje, às 12:00...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje no par EUR/JPY:
