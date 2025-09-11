ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O mercado imobiliário dos EUA continua enfraquecendo 📣📌
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Às 15h (horário de Brasília), o Federal Reserve anunciará sua decisão de política monetária, seguida por...
📢 Não perca nossa transmissão especial da abertura de mercado! Nesta edição, contaremos com a presença do Dr. Fabrício...
Inflação na Zona do Euro em linha com as expectativas 📌EURUSD acima de 1,15 6h (horário de Brasília) – Zona...
Mercados acionários sobem apesar dos preços do petróleo se manterem próximos das máximas desde janeiro Decisão...
Os contratos futuros de gás natural (NATGAS) registram leve queda hoje, após três sessões consecutivas de alta, impulsionados...
O Riksbank, banco central da Suécia, decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base, de 2,25% para 2%, em linha com as expectativas do mercado....
Apesar de manter as taxas de juros estáveis nesta semana, o Banco do Japão (BoJ) mantém os mercados em alerta com advertências...
O par apresentou um repique a partir da zona de suporte-chave próxima de 1,1485. O EUR-USD está sendo negociado acima da média...
IPC (Índice de Preços ao Consumidor) anual em maio: 3,4% (Previsão: 3,3%, Anterior: 3,5%) IPC Subjacente anual: 3,5%...
Os índices dos Estados Unidos registram leve alta, recuperando as perdas de ontem, apesar dos preços do petróleo permanecerem acima...
Os investidores de Wall Street iniciaram o pregão com humor misto, em meio à continuidade da incerteza geopolítica e comercial....
A reunião entre o presidente Trump e sua equipe de segurança nacional na Sala de Situação da Casa Branca estaria ocorrendo...
Nas últimas horas, surgiram informações de que os Estados Unidos estão deslocando jatos de combate de outras partes do mundo...
Os principais índices do mercado de ações dos EUA operam em baixa nesta terça-feira devido à escalada militar entre...
Os preços do gás natural nos Estados Unidos podem estar rompendo uma consolidação que durou cerca de um mês, alcançando...
A Coinbase Global, Inc. (COIN.US) está buscando aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC)...
Petróleo Os preços do petróleo continuam em alta após a leve realização de lucros de ontem, impulsionados...
Estados Unidos – Dados de Vendas no Varejo de Maio: Vendas no Varejo (mensal): Resultado: -0,9%; Previsão: -0,5%; Anterior:...
O sentimento na Europa é negativo, enquanto investidores avaliam as fracas perspectivas de um cessar-fogo no Oriente Médio e o aumento das...
