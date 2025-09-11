Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 23/08/2023
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem relativamente fracos. O Nasdaq terminou a sessão com ganhos de apenas 0,06%,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street iniciou a sessão com ganhos, com o índice tecnológico Nasdaq 100 a liderar os ganhos, que estarão fortemente dependentes...
No meio da deterioração do sentimento nos mercados de criptomoedas, as perdas estão a aprofundar-se. O início da sessão...
As acções da Charles Schwab (SCHW.US) estão a perder quase 4% hoje, apesar de a Morningstar ter aumentado a sua recomendação...
Os comentários de Thomas Barkin, da Fed, indicaram que a economia dos EUA continua muito forte, especialmente em comparação com as...
Vendas de casas nos EUA: 4,07 milhões contra 4,15 milhões previstos e 4,16 milhões anteriormente Vendas de casas em termos anuais:...
Bolsas europeias devolvem parte dos ganhos iniciais A Continental AG (CON.DE) está a considerar vender parte da sua atividade ContiTech A...
A agência de notação S&P Global decidiu baixar a notação de vários bancos regionais nos EUA, suscitando preocupações...
A maior empresa mineira do mundo, a BHP Billiton (BHP.UK), divulgou os resultados referentes ao segundo trimestre. O lucro líquido caiu acentuadamente...
O Simpósio de Jackson Hole começa esta quinta-feira O discurso de Powell na sexta-feira será acompanhado de perto Continuam...
