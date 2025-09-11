Oportunidade de negociação - US100
Assista agora ao vídeo de oportunidade de negociação de hoje no índice US100:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora ao vídeo de oportunidade de negociação de hoje no índice US100:
Os futuros do Nasdaq-100 (US100) estão a tentar retomar acima da marca dos 15.000 pts esta manhã. O sentimento em relação...
índices europeus abrem em terreno positivo Dados de segundo nível sobre a economia americana Possível decisão sobre...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. O sector tecnológico liderou os ganhos. Por outro...
A primeira sessão de Wall Street desta semana trouxe ganhos para as principais bolsas de valores de referência. O sentimento...
Os recentes aumentos do dólar levaram a um grande desconto do EURUSD, mas no início desta semana os compradores estão a vir à...
As ações da Tesla (TSLA.US) ganharam mais de 5,5% nesta segunda-feira, quebrando uma série de seis sessões de quedas,...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas EUR/CAD. Goldman Sachs recomenda colocar uma posição curta sobre...
As quedas das acções do fabricante de automóveis eléctricos, Nikola (NKLA.US), intensificaram-se desde a abertura da sessão...
