Dólar continua a recuperar, à medida que os índices americanos recuam
Os índices americanos terminaram pela 3º semana consecutiva com perdas. As quedas nos índices têm apoiado a valorização...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices americanos terminaram pela 3º semana consecutiva com perdas. As quedas nos índices têm apoiado a valorização...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Irá a China evitar o cenário...
Wall Street inicia a sessão de segunda-feira com ganhos Palo Alto Networks (PANW.US) dispara com os resultados trimestrais e das...
Na semana passada, a Bitcoin registou a sua maior queda desde o crash da FTX em novembro de 2022. O preço da principal criptomoeda caiu de $ 30.000...
Bolsas europeias ganham no início da semana Mercado imobiliário sob pressão com aviso da Crest Nicholson (CRST.UK) A...
O iene japonês é uma das moedas do G10 com pior desempenho hoje, depois de apagar os ganhos anteriores. O JPY ganhou durante a sessão...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no índice DE30:
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O dólar australiano é uma das moedas a registar o pior desempenho esta sessão. O AUD está a ser penalizado pela decisão...
