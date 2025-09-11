Gráfico do dia - AUDUSD
O dólar australiano é uma das moedas a registar o pior desempenho esta sessão. O AUD está a ser penalizado pela decisão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus abrem em terreno positivo O Banco Popular da China decidiu reduzir menos os juros do que se esperava Resultados da Nvidia,...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista durante esta madrugada - o Nikkei e o Kospi valorizaram 0,3%...
Esta semana, os mercados financeiros foram afectados por uma série de sentimentos negativos. A Evergrande apresentou um pedido de proteção...
As fortes chuvas associadas ao fenómeno meteorológico conhecido como El Nino só deverão começar na Argentina em outubro,...
Wall Street abriu hoje em baixa devido à incerteza quanto à subida das taxas da Fed e às condições na China Não...
As bolsas europeias estão claramente a perder no final da semana HKComp adopta uma tendência técnica de baixa Adyen...
A segunda maior criptomoeda não conseguiu compensar a maior parte do movimento descendente das últimas 24 horas, embora fontes anónimas...
A holding de cosméticos, perfumes e moda Estee Lauder (EL.US) apresentou hoje os seus resultados do segundo trimestre. O relatório revelou-se...
