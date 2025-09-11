Oportunidade de negociação - Petróleo
Assista agora ao vídeo de oportunidade no OIL.WTI:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado cripo tem estado bastante calmo nos últimos tempos. Estes acontecimentos costumam trazer alta volatilidade ao mercado, tal como está...
Índices europeus voltam a registar perdas As vendas a retalho no Reino Unido surpreenderam pela negativa Investidores aguardam pelos dados...
A aversão ao risco continua a pesar sobre os principais índices bolsistas. De acordo com o ICI, os activos do mercado monetário...
O fortalecimento do dólar e o aumento dos rendimentos das obrigações estão a apoiar a aversão geral ao risco hoje,...
Durante a sessão de hoje, podemos observar quedas sólidas no mercado de ouro, o que tem a ver com o fortalecimento do dólar americano...
As ações da empresa tecnológica norueguesa Opera (OPRA.US) já estão a perder quase 50% em relação ao pico...
Wall Street abre a sessão sem uma direção clara - os contratos US500 perdem 0,1% O mercado de trabalho está...
A Bitcoin está a recuar esta sessão e voltou a ser negociada abaixo da marca dos 29.000$. Desta vez os compradores foram incapazes de...
As acções da empresa holandesa de pagamentos digitais Adyen NV (ADYEN.NL) estão a perder fortemente hoje, uma vez que o seu relatório...
Earnings em Wall Street As empresas norte-americanas obtiveram, em geral, resultados melhores do que o previsto no segundo trimestre, apesar de...
