Época de resultados em Wall Street - S&P500
Earnings em Wall Street As empresas norte-americanas obtiveram, em geral, resultados melhores do que o previsto no segundo trimestre, apesar de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os resultados da maior cadeia de retalho dos EUA, WalMart (WMT.US), mostraram que a empresa continua a apresentar resultados sólidos, apesar da...
- EUA, pedidos semanais de subsídio de desemprego Dados publicados: 239k. Expectativas 240k; Dados anteriores 248k - EUA, Índice...
índices europeus tentam recuperar momentum Ações da Adyen (ADYEN.NL) registam a pior sessão desde que a empresa...
Recentemente, os mercados têm visto riscos de deflação na China - a previsão de uma recuperação do IPC em agosto...
Assista agora à oportunidade de negociação no par NZD/USD:
As minutas da Reserva Federal acabaram por mostrar que há espaço para novas subidas dos juros. O índice US500 quebrou a linha...
Decisão sobre as taxas de juro do Norges Bank: Decisão: 4.00% Expectativa: 4.00%; Anterior 3.75% -
Mercado cripto afetado pelo sentimento de risk-off nos mercados Bitcoin volta a testar uma importante zona técnica Apesar das notícias...
