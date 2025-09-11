Calendário económico: Dados sobre a economia americana em destaque!
índices europeus voltam a recuar Dados sobre os pedidos de desemprego nos EUA e balança comercial na Zona euro Esta quinta-feira...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
índices europeus voltam a recuar Dados sobre os pedidos de desemprego nos EUA e balança comercial na Zona euro Esta quinta-feira...
índices europeus voltam a recuar Dados sobre os pedidos de desemprego nos EUA e balança comercial na Zona euro Esta quinta-feira...
Os mercados da Ásia-Pacífico (APAC) voltaram a registar perdas esta madrugada, na sequência da fraca sessão europeia...
Os mercados da Ásia-Pacífico (APAC) voltaram a registar perdas esta madrugada, na sequência da fraca sessão europeia...
Leitura das Actas da Reserva Federal Os responsáveis da Reserva Federal afirmaram que parece estar a ocorrer um abrandamento gradual...
Leitura das Actas da Reserva Federal Os responsáveis da Reserva Federal afirmaram que parece estar a ocorrer um abrandamento gradual...
Hoje vamos conhecer as minutas dos banqueiros centrais dos EUA na reunião de julho, que registou um aumento da taxa de juro de 25 pontos base para...
Hoje vamos conhecer as minutas dos banqueiros centrais dos EUA na reunião de julho, que registou um aumento da taxa de juro de 25 pontos base para...
Diminuição das existências de petróleo em 7 milhões! Esperava-se uma queda de 2 milhões de barris com um aumento...
Diminuição das existências de petróleo em 7 milhões! Esperava-se uma queda de 2 milhões de barris com um aumento...
Wall Street ganha ligeiramente no início da sessão de quarta-feira As vendas de casas novas e a produção industrial...
Wall Street ganha ligeiramente no início da sessão de quarta-feira As vendas de casas novas e a produção industrial...
Em julho, a produção industrial nos EUA recuperou com um aumento de 1,0%, depois de ter registado descidas nos dois meses anteriores. A produção...
Em julho, a produção industrial nos EUA recuperou com um aumento de 1,0%, depois de ter registado descidas nos dois meses anteriores. A produção...
O sentimento em torno dos índices asiáticos tem vindo a enfraquecer. Os contratos CHNComp e HKComp foram fortemente descontados hoje, devido...
O sentimento em torno dos índices asiáticos tem vindo a enfraquecer. Os contratos CHNComp e HKComp foram fortemente descontados hoje, devido...
https://www.youtube.com/watch?v=9FOXsiS2Su8
O início da construção de casas nos EUA aumentou para 1,452 milhões, contra 1,45 milhões previstos. 1,45 milhões...
O início da construção de casas nos EUA aumentou para 1,452 milhões, contra 1,45 milhões previstos. 1,45 milhões...
índices europeus tentam recuperar antes da abertura do mercado norte-americano Investidores atentos às minutas da última...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador