🗽 Abertura do mercado americano - 17/06/2025
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
📉 USDCHF recua após testar resistência-chave; tendência de baixa pode ser retomada Fatos: O USDCHF recuou após testar...
O Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo inalterada em 0,5% e decidiu, por unanimidade, manter o cronograma atual de redução...
07:00 (horário de Brasília), Alemanha – Índice de Situação Atual ZEW da Alemanha – Junho: Valor atual:...
O principal relatório macroeconômico do dia será a divulgação dos dados de vendas no varejo dos EUA referentes a maio....
Os índices acionários europeus recuaram com força em meio ao aumento das tensões geopolíticas, com o DAX da Alemanha...
O Banco do Japão (BoJ) manteve sua taxa de juros de curto prazo em 0,50%, conforme esperado, com votação de 8 a 1. A instituição...
Mercados globais sobem apesar da escalada militar entre Irã e Israel Apesar da grave escalada militar entre Irã e Israel no final de...
Os contratos futuros do Índice de Volatilidade CBOE (VIX) recuam mais de 6% nesta segunda-feira, à medida que o S&P 500 avança...
Durante o fim de semana, o CEO da Circle Internet Group publicou um post sobre stablecoins, afirmando que essa tecnologia está prestes a viver seu...
As ações da Advanced Micro Devices sobem mais de 9% hoje, sendo o principal destaque de alta do S&P 500. O papel foi elevado pela...
O ouro recua 1% hoje, com os mercados vendo maiores chances de cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã, apesar da situação ainda...
Após uma série de ataques israelenses a alvos estratégicos, Teerã anunciou estar pronta para discutir um pacto nuclear. O Irã...
Os mercados buscam se recuperar nesta segunda-feira após a forte liquidação registrada na sexta-feira, impulsionada pela intensificação...
Índice de Manufatura do Fed de Nova York (junho): Resultado: -16,0 Projeção: -6,0 Anterior: -9,2 ----- 📈...
O contrato futuro do DAX registra alta de quase 0,7%, com o sentimento dos investidores na Europa permanecendo positivo, apesar do conflito entre Israel...
Fatos: O índice alemão DAX40 está testando um nível de suporte acima da zona dos 23.200 pontos, próximo às...
Desdobramentos do Conflito e Ações Militares Na sexta-feira, Israel lançou uma série de intensos ataques aéreos...
O Euro frente ao Dólar volta a se aproximar da resistência-chave próxima de 1,16, apesar das especulações de correção...
Os contratos futuros dos EUA estão sendo negociados em alta, à medida que os investidores percebem o cenário geopolítico com...
