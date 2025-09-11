EUR/USD: Mantém-se estável junto da zona de suporte nos 1,08.
O EUR/USD tem vindo a perder força ao longo das últimas semanas, numa altura em que os índices bolsistas também começaram...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O EUR/USD tem vindo a perder força ao longo das últimas semanas, numa altura em que os índices bolsistas também começaram...
Wall Street parou os ursos no início da sessão, US100 novamente acima dos 15.100 pts Nvidia (NVDA.US) recupera algumas perdas...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Vamos voltar a ver os preços do petróleo...
O início da semana traz um claro fortalecimento do dólar. EURUSD está a reportar bem abaixo de 1,10 e agora até o iene japonês...
Mais de 450 empresas já divulgaram os resultados financeiros do índice S&P 500, com a época a ser ligeiramente melhor do que o...
Mercados europeus sem uma direção comum A empresa de investimento holandesa Exor NV, controlada pela família italiana...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no OIL.WTI.
O Bloomberg Commodity Price Index ETF (ICOM.UK) está a subir hoje e a tentar compensar as perdas da semana passada, mesmo apesar do forte recuo...
O tema desta manhã é a China, onde a incerteza económica está a ser alimentada pelos problemas de dívida do principal...
