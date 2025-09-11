Oportunidade de negociação - Prata
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O par AUD/NZD tem estado em destaque esta sessão. Por um lado, o AUD reage em alta após o testemunho do governador do RBA, Lowe. O governador...
O par AUD/NZD tem estado em destaque esta sessão. Por um lado, o AUD reage em alta após o testemunho do governador do RBA, Lowe. O governador...
índices europeus abrem flat; GBP reage em alta após a publicação do relatório do PIB; Dados do...
índices europeus abrem flat; GBP reage em alta após a publicação do relatório do PIB; Dados do...
O relatório do PIB do Reino Unido para o segundo trimestre de 2023, bem como os dados de produção para junho, foram divulgados esta...
O relatório do PIB do Reino Unido para o segundo trimestre de 2023, bem como os dados de produção para junho, foram divulgados esta...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com poucas alterações, uma vez que a euforia pós-CPI não...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com poucas alterações, uma vez que a euforia pós-CPI não...
Os principais índices de ações da Europa terminaram a sessão em alta. O DAX ganhou 0,91%, o FTSE100 adicionou 0,42% e o...
A mudança nos stocks de gás dos EUA (bcf) de acordo com a EIA veio acima das expectativas, o que pressionou os contratos futuros de NATGAS...
A mudança nos stocks de gás dos EUA (bcf) de acordo com a EIA veio acima das expectativas, o que pressionou os contratos futuros de NATGAS...
Os índices de Wall Street estão a reduzir grande parte dos ganhos do início da sessão, quando os investidores tiveram uma visão...
Os índices de Wall Street estão a reduzir grande parte dos ganhos do início da sessão, quando os investidores tiveram uma visão...
A directora da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, comentou hoje a política monetária e a economia, após leituras...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador