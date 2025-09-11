Comentários de Daly da FED suportam o dólar 💵
A directora da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, comentou hoje a política monetária e a economia, após leituras...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A directora da Reserva Federal de São Francisco, Mary Daly, comentou hoje a política monetária e a economia, após leituras...
A maior empresa de entretenimento dos EUA, a Disney (DIS.US), divulgou o seu relatório do segundo trimestre. Há mais de dois anos que as...
A inflação medida pelo IPC global nos Estados Unidos acelerou de 3,0 para 3,2% em julho, um valor ligeiramente inferior aos 3,3% esperados....
DE30 ganha perto de 0,4%, reação à leitura do IPC anulada As ações da Allianz (ALV.DE) sobem após...
Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA: 248k vs 230k exp. (227k anteriormente) Pedidos de subsídio de desemprego contínuos 1,684...
O relatório sobre a inflação, segundo o IPC, nos EUA para julho acabou de ser divulgado. O mercado esperava uma subida do IPC...
Nikola interrompe a subida de mais de 500% após os resultados As ações apagam os ganhos acumulados no ano Resultados...
Esta sessão será marcada pela publicação dos dados sobre a inflação, segundo o Índice de Preços...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. IFR recomenda entradas longas, considerando os seguintes níveis: Entrada...
