Wendy apresenta resultados animadores!
A The Wendy's Company apresentou os seus resultados referentes ao segundo trimestre. A empresa registou um crescimento significativo das vendas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O petróleo reagiu em baixa após a publicação de dados comerciais decepcionantes vindos da China, ontem, que voltaram a mostrar...
IFR emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURGBP. IFR recomenda entradas curtas no par cambial EUR/GBP considerando os seguintes...
Os mercados estão a tentar recuperar após o sell-off de ontem, que foi desencadeada por uma combinação de vários factores...
Índices europeus seguem em terreno positivo IPC chinês cai para território negativo Earnings: Walt Disney e Plug...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, mas longe dos mínimos da sessão. O S&P 500 caiu...
Os mercados financeiros mundiais estiveram hoje em queda devido aos dados decepcionantes sobre o comércio chinês, ao imposto italiano sobre...
O petróleo tem sido negociado com quedas até 3% hoje. Os preços do petróleo estavam sob pressão depois dos dados decepcionantes...
A deterioração do sentimento nos mercados é claramente visível hoje. O clima de risco pode ser visto em todo o mundo. Não...
