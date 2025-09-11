Sentimento de Risk-off no mercado
A deterioração do sentimento nos mercados é claramente visível hoje. O clima de risco pode ser visto em todo o mundo. Não...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os investidores receberam comentários de dois membros do Fed esta tarde - o chefe da Fed de Filadélfia, Harker, e o chefe do Fed de Richmond,...
Wall Street segue os passos dos seus pares europeus e abre em baixa Russell 2000 lidera as quedas em Wall Street Eli Lilly sobe para máximos...
As acções da Beyond Meat (BYND.US) estão a desvalorizar mais de 15% na sequência dos resultados apresentados pela empresa. A...
DE30 desvaloriza mais de 1,5% e testa a marca dos 15.800 pts Earnings: Fraport (FRA.DE), Bayer (BAYN.DE) Ações do NovoNordisk...
Petróleo Os preços do petróleo estão a reagir em baixa, após os dados sobre a economia chinesa terem mostrado...
As ações da Palantir Technologies (PLTR.US) são negociadas pouco alteradas no pré-mercado de hoje, depois de a empresa ter...
As ações da empresa dinamarquesa NovoNordisk (NOVOB.DK) estão a ganhar quase 11% e a atingir máximos históricos. A razão...
