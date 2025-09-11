Noticias Cripto: Bitcoin perto do suporte principal dos $29,000
O sentimento do mercado de criptomoedas não mudou significativamente na última semana e continua fraco. Particularmente preocupante é...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O sentimento do mercado de criptomoedas não mudou significativamente na última semana e continua fraco. Particularmente preocupante é...
O sentimento do mercado de criptomoedas não mudou significativamente na última semana e continua fraco. Particularmente preocupante é...
Wall Street abre ligeiramente em alta no início da semana Williams indica cortes nas taxas de juro no próximo ano As...
Wall Street abre ligeiramente em alta no início da semana Williams indica cortes nas taxas de juro no próximo ano As...
O principal par cambial, eur/usd tem estado sob pressão ao longo das últimas semanas. Se por um lado as quedas nas equities fortaleceram...
O principal par cambial, eur/usd tem estado sob pressão ao longo das últimas semanas. Se por um lado as quedas nas equities fortaleceram...
https://www.youtube.com/watch?v=RLzohzlo6uQ
Índices europeus tentam recuperar Dados sobre a produção industrial alemã surpreendem pela negativa Dados...
Índices europeus tentam recuperar Dados sobre a produção industrial alemã surpreendem pela negativa Dados...
O ouro está mais uma vez a ser negociado sob pressão, mas os compradores estão a tentar retomar o controlo do preço junto de...
O ouro está mais uma vez a ser negociado sob pressão, mas os compradores estão a tentar retomar o controlo do preço junto de...
A maioria das maiores empresas dos EUA já apresentou os resultados do último trimestre. No entanto, isto não significa que a temporada...
A maioria das maiores empresas dos EUA já apresentou os resultados do último trimestre. No entanto, isto não significa que a temporada...
A Rússia intensificou o bombardeamento nos portos ucranianos depois de se ter retirado do acordo de exportação de cereais do Mar Negro....
A Rússia intensificou o bombardeamento nos portos ucranianos depois de se ter retirado do acordo de exportação de cereais do Mar Negro....
índices europeus tentam recuperar parte das quedas da semana anterior Produção industrial alemã cai 1,5% MoM...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador