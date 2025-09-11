Calendário económico: Earnings from Palantir and Beyond Meat
índices europeus tentam recuperar parte das quedas da semana anterior Produção industrial alemã cai 1,5% MoM...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
índices europeus tentam recuperar parte das quedas da semana anterior Produção industrial alemã cai 1,5% MoM...
Os dados sobre a produção industrial alemã para junho foram divulgados esta manhã às 7:00. Esperava-se que o relatório...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada - o Nikkei e o Nifty 50 registaram ganhos,...
As ações da Fortinet (FTNT.US) caíram 22,50% na sessão de hoje do mercado, depois de a empresa ter publicado os seus resultados...
Austan Goolsbee, banqueiro da FED, comentou os dados de hoje do NFP e a atual situação macroeconómica no contexto da política...
Amazon (AMZN.US) As ações da Amazon estão a subir 10,40% depois de o gigante do comércio eletrónico e da computação...
Wall Street abre em alta após o relatório do NFP As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram 187000 em julho Amazon...
Taxa de desemprego canadiana: 5,5% vs 5,5% exp. e 5,4% anteriormente Variação do emprego no Canadá: -6,4 k vs 25k previstos e 59,9k...
EUA, relatório NFP para julho. Folhas de pagamento não agrícolas: 187k vs 200k esperado (209k anteriormente) Taxa de desemprego:...
Os índices na Europa estão a perder, mas a escala da venda é mínima O sentimento geral melhorou um pouco após...
