🌐 Visão Semanal 16/06/2025
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou...
04h30 (horário de Brasília), Suíça – Dados de Inflação de Maio: IPP (var. anual): resultado -0,7%;...
Os mercados financeiros iniciam a nova semana sob forte pressão, em meio à contínua troca de ataques entre Israel e Irã. A...
Na sexta-feira, Wall Street encerrou o pregão com fortes perdas devido à escalada repentina do conflito entre Israel e Irã. (S&P...
O ataque israelense ao Irã abalou os mercados de petróleo e é um fator-chave na formação do sentimento dos investidores...
Os preços do petróleo dispararam fortemente hoje em resposta aos ataques israelenses contra o Irã. No entanto, desde cerca das 4h30...
A platina perde mais de 6% hoje, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio pressionam os ativos de risco, favorecendo...
Os índices acionários estão em queda nesta sexta-feira devido à escalada militar entre Israel e Irã. Em um cenário...
15h00 (horário de Brasília), Estados Unidos – Relatório de inflação da Universidade de Michigan referente a junho: Condições...
10:30 (GMT -3), Canadá – Dados econômicos de abril e 1º trimestre: Vendas no atacado (mensal): atual -2,3%; previsão...
DAX cai pelo quinto dia consecutivo, pressionado por tensões geopolíticas Ações do setor de energia desafiam a venda generalizada Novo...
O ataque das forças israelenses à instalação nuclear iraniana em Natanz e a outros alvos estratégicos desencadeou um...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
Muito está acontecendo no cenário geopolítico hoje. A renovada escalada do conflito no Oriente Médio foi a principal causa...
Preços do petróleo disparam com escalada entre Irã e Israel e risco de choque de oferta global Os preços do petróleo...
Um ataque israelense ao Irã desencadeou um terremoto geopolítico que continuará sendo o foco principal dos mercados financeiros globais...
04:00 BST, Alemanha – Dados de inflação de maio: HICP (anual): atual 2,1%; previsão 2,1%; anterior 2,2% HICP (mensal): atual...
Mercados globais despencam após ataque de Israel a instalações nucleares do Irã, elevando temores de conflito regional As...
Os índices norte-americanos estão se recuperando com cautela das perdas de ontem, reagindo à inflação ao produtor...
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estão em sua quarta sessão consecutiva de queda, apagando os ganhos obtidos no início...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador