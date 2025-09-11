⏫US500 valoriza antes do NFP
Hoje serão divulgados os resultados do relatório do NFP de julho às 13h30. O mercado de trabalho dos EUA tem tido um desempenho muito...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Hoje serão divulgados os resultados do relatório do NFP de julho às 13h30. O mercado de trabalho dos EUA tem tido um desempenho muito...
Hoje serão divulgados os resultados do relatório do NFP de julho às 13h30. O mercado de trabalho dos EUA tem tido um desempenho muito...
USDCAD é um dos pares que estará em destaque esta sessão. O facto de termos os relatórios sobre o emprego no Canadá...
USDCAD é um dos pares que estará em destaque esta sessão. O facto de termos os relatórios sobre o emprego no Canadá...
Ontem após o fecho do mercado a Amazon (AMZN.US) e a Apple (AAPL.US) apresentaram os seus resultados trimestrais - as duas empresas em conjunto...
Ontem após o fecho do mercado a Amazon (AMZN.US) e a Apple (AAPL.US) apresentaram os seus resultados trimestrais - as duas empresas em conjunto...
Índices europeus tentam recuperar parte das quedas desta semana Destaque para os dados sobre o mercado de trabalho nos EUA e no Canadá Ações...
Índices europeus tentam recuperar parte das quedas desta semana Destaque para os dados sobre o mercado de trabalho nos EUA e no Canadá Ações...
Os dados das encomendas industriais alemãs referentes a junho foram divulgados esta manhã às 7:00. Esperava-se que os dados mostrassem...
Os dados das encomendas industriais alemãs referentes a junho foram divulgados esta manhã às 7:00. Esperava-se que os dados mostrassem...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, mas longe dos mínimos da sessão. O S&P 500 caiu...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa, mas longe dos mínimos da sessão. O S&P 500 caiu...
21:30
Os índices dos EUA iniciaram as negociações de hoje em baixa, aprofundando as recentes quedas. No entanto, a situação...
Os mercados acionistas obtiveram uma procura durante a tarde e obtiveram alguns ganhos decentes nas últimas 2 horas. Os índices dos EUA recuperaram...
Os mercados acionistas obtiveram uma procura durante a tarde e obtiveram alguns ganhos decentes nas últimas 2 horas. Os índices dos EUA recuperaram...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador