PayPal derrete 11% depois dos resultados do segundo trimestre
Os acionistas da PayPal Holdings (PYPL.US), empresa de pagamentos norte-americana, estão a ter um dia mau. As acções estão...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os acionistas da PayPal Holdings (PYPL.US), empresa de pagamentos norte-americana, estão a ter um dia mau. As acções estão...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os seguintes...
Índices americanos prolongam as quedas Dow Jones recua e aproxima-se da marca dos 35.100 pts Ações...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal sobre os inventários de...
A Apple (AAPL.US) é a empresa mais valorizada do mundo, com mais de 3 biliões de dólares de capitalização e um dos principais...
A Caterpillar divulgou os resultados do segundo trimestre de 2023 na terça-feira A empresa superou as expectativas de receita e lucro Forte...
O índice ISM de serviços dos EUA para julho foi divulgado hoje às 15:00 O mercado esperava que o relatório mostrasse...
DE30 testa o suporte definido pela EMA de 100 dias Dados ISM para serviços às 15 Resultados incluindo: Zalando (ZAL.DE),...
Os preços do petróleo subiram depois de a Arábia Saudita ter anunciado o prolongamento do corte voluntário de produção...
EUA, pedidos semanais de subsídio de desemprego: Valor publicado: 227k. Previsto: 225k. Anterior: 221k O EURUSD reagiu em baixa após...
