Comentários de membros da FED fortalecem o dólar 💵
A decisão de ontem da Fitch de baixar a notação dos EUA para AA+ não causou, até agora, uma reação muito...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A atenção dos investidores centra-se no relatório ADP Resultados da Hugo Boss (BOSS.DE) e da BAE Systems (BA.UK) A...
O relatório sobre o emprego, segundo o ADP foi publicado hoje às 13:15. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de 190 mil...
A descida da notação de crédito dos EUA pela Fitch de AAA para AA+ está em destaque esta sessão. No entanto, os investidores...
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje em ouro.
A descida da notação de crédito dos EUA pela Fitch de AAA para AA+ é um dos destaques desta manhã. No entanto, a reação...
Índices europeus voltam a recuar Fitch revê em baixa o rating de crédito dos EUA Investidores atentos aos resultados...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa - o S&P 500 caiu 0,27%, o Nasdaq desceu 0,43% e o Russell...
Ontem, após o fecho da sessão de Wall Street, os mercados foram surpreendidos pela Fitch Ratings ter feito uma revisão em baixa da...
