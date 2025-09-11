Resumo do dia: Wall Street perde alguma força bullish!
A recuperação do mercado bolsista, que se aproximava de um máximo histórico, perdeu ímpeto devido a dados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street abre em baixa após relatório ISM mais fraco Resultados trimestrais da Caterpillar, Pfizer e Uber Technologies Os...
As criptomoedas estão a prolongar as quedas, com o Bitcoin a fixar-se abaixo dos 29.000 dólares. A pressão descendente foi alimentada...
Índice ISM Manufacturing para julho: Índice: Real: 46,4; Esperado: 46,8; Anteriormente 46 Emprego: Real: 44,4; Esperado: 48; Anteriormente...
A Advanced Micro Devices (AMD.US) está posicionada como rival dos processadores Intel (INTC.PL) e é potencialmente uma das beneficiárias...
https://www.youtube.com/watch?v=s-aPh7O56mI
DE30 recua mais de 1% esta sessão PMIs assustam os investidores BMW (BMW.DE) reduz as previsões de FCF...
Resultados gerais: A Caterpillar apresentou resultados impressionantes no segundo trimestre, superando as expectativas de Wall Street com contribuições...
Petróleo O petróleo bruto está a ser negociado nos níveis mais elevados desde abril, o que está relacionado...
Assista ao vídeo de oportunidade de negociação de hoje em DE30.
As ações da Arista Networks (ANET.US) subiram mais de 14% ontem, na sequência da publicação dos resultados do segundo...
