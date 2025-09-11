Análise - Jerónimo Martins - JMT.PT
Análise à Jerónimo Martins A gigante dos supermercados em Portugal e na Polónia, apresentou os seus resultados...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Análise à Jerónimo Martins A gigante dos supermercados em Portugal e na Polónia, apresentou os seus resultados...
Análise à Jerónimo Martins A gigante dos supermercados em Portugal e na Polónia, apresentou os seus resultados...
O calendário económico para a tarde de hoje foi muito ligeiro e incluiu apenas as leituras de 2 índices regionais dos EUA para julho...
O calendário económico para a tarde de hoje foi muito ligeiro e incluiu apenas as leituras de 2 índices regionais dos EUA para julho...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O HSBC recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCAD. O HSBC recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os...
O par EUR/USD tem se tornado particularmente volátil ao longo das últimas sessões. Depois do euro ter atingido novos máximos...
O par EUR/USD tem se tornado particularmente volátil ao longo das últimas sessões. Depois do euro ter atingido novos máximos...
Índices em Wall Street abrem em alta US2000 testa a marca dos 2.000 pts As acções da Sofi Technology valorizam...
Índices em Wall Street abrem em alta US2000 testa a marca dos 2.000 pts As acções da Sofi Technology valorizam...
https://www.youtube.com/watch?v=WxK07J0eV1k
DE30 atinge novos máximos históricos Vendas a retalho alemãs abaixo das expectativas Ações da Heineken...
DE30 atinge novos máximos históricos Vendas a retalho alemãs abaixo das expectativas Ações da Heineken...
Caros clientes, De 31 de Julho a 1 de Setembro, não irão decorrer os webinars habituais de acompanhamento da abertura do mercado americano...
A temporada das earnings referentes ao terceiro trimestre em Wall Street continua. Na semana passada, os investidores estiveram atentos aos resultados...
A temporada das earnings referentes ao terceiro trimestre em Wall Street continua. Na semana passada, os investidores estiveram atentos aos resultados...
O mercado cripto tem vindo a lateralizar ao longo das últimas semanas. Historicamente, períodos prolongados de menor volatilidade de...
O mercado cripto tem vindo a lateralizar ao longo das últimas semanas. Historicamente, períodos prolongados de menor volatilidade de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador