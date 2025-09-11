Gráfico do dia - EURJPY (28.07.2023)
EURJPY é um dos pares de moedas que está a passar por uma elevada volatilidade hoje. A reunião do Banco do Japão é a...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório do PIB alemão para o segundo trimestre de 2023 foi divulgado hoje às 9:00 e esperava-se que mostrasse uma expansão...
Dois dados importantes da economia espanhola foram divulgados esta manhã às 8:00 BST - o relatório do PIB para o segundo trimestre...
Índices europeus abrem ligeiramente em baixa Dados do IPC Flash para julho da Europa Inflação do núcleo do PCE...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa - o S&P 500 caiu 0,64%, o Dow Jones desceu 0,67%...
O final da sessão de hoje trouxe muita agitação para os mercados após relatos de possíveis mudanças no programa...
A Intel (INTC.US) é um dos principais fabricantes de processadores para computadores pessoais (PC). Os resultados da empresa serão divulgados...
O par USDJPY está a perder acentuadamente e a descer abaixo da barreira dos 140, após o anúncio do NIKKEI sobre uma possível...
Wall Street ganha, US100 lidera com uma subida de 1,4% A subida da taxa de juro da Fed, em linha com as expectativas, não trava os...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da REN (RENE.PT) Um...
