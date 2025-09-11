URGENTE: Estoques de Gás Natural nos EUA sobem em linha com as expectativas
Variação dos Estoques de Gás Natural: Resultado Atual: +109 bilhões de pés cúbicos (bcf) Previsão:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Variação dos Estoques de Gás Natural: Resultado Atual: +109 bilhões de pés cúbicos (bcf) Previsão:...
Ações nos EUA abrem em queda com persistente pessimismo comercial Títulos do Tesouro recuam após dados de inflação...
Os contratos futuros dos EUA apresentam tendência de queda, em meio ao aumento das tensões geopolíticas relacionadas às negociações...
🇺🇸 Dados dos EUA: Inflação no atacado abaixo do esperado; pedidos de auxílio-desemprego permanecem elevados 📌 🕜 10h30 (horário...
A Oracle Corporation registra alta de mais de 8% no pré-mercado da Bolsa de Nova York após a divulgação dos resultados financeiros...
Ouro: tendência de alta continua com suporte técnico respeitado — oportunidade de compra se fortalece 📌 Fatos Relevantes: O...
Os mercados acionários europeus abriram em queda. Os maiores perdedores são os índices da Polônia, Áustria e Alemanha,...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
04:00 (horário de Brasília), Reino Unido – Dados do PIB de abril: PIB: atual 0,9% ano a ano; anterior 1,1% ano a ano; PIB:...
Libra recua após PIB britânico decepcionar em abril; produção industrial e setor de serviços também registram...
Calendário Macroeconômico: Relatório do PPI e Pedidos de Seguro-Desemprego são os Destaques do Dia 📌 O calendário...
Secretário do Tesouro dos EUA indica possível adiamento de tarifas e pressiona por acordos comerciais O Secretário do Tesouro,...
Os índices dos Estados Unidos encerraram o dia em leve alta, próximos às máximas históricas. O S&P 500 (US500)...
A GitLab apresentou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 na sessão anterior. A GitLab é uma empresa...
Secretário do Tesouro, Scott Bessent Afirmou que empresas estrangeiras insatisfeitas com o imposto proposto pela Casa Branca, também...
11h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques de Gasolina: +1,504 milhões (previsão:...
A leitura da inflação ao consumidor (IPC) de maio surpreendeu os investidores, que esperavam números significativamente mais altos...
Wall Street opera em alta no início do pregão regular, refletindo um claro sentimento de apetite por risco no mercado mais amplo. Pela manhã,...
09h30 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Dados de Inflação de Maio: CPI (Índice de Preços...
Os contratos futuros dos EUA permanecem estáveis após as recentes negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador