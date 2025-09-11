BOLSA EM AÇÃO: REN
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da REN (RENE.PT) Um...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da REN (RENE.PT) Um...
A Energy Information Administration (EIA) estima que o gás armazenado seja de 2.987 biliões de pés cúbicos (Bcf). Este valor...
A Energy Information Administration (EIA) estima que o gás armazenado seja de 2.987 biliões de pés cúbicos (Bcf). Este valor...
O BCE deixará de pagar juros sobre as reservas mínimas - as ações do sector bancário caem após a...
O BCE deixará de pagar juros sobre as reservas mínimas - as ações do sector bancário caem após a...
Os fortes dados macroeconómicos dos Estados Unidos e a conferência de Christine Lagarde, que, apesar da sua posição "hawkish",...
Os fortes dados macroeconómicos dos Estados Unidos e a conferência de Christine Lagarde, que, apesar da sua posição "hawkish",...
https://www.youtube.com/watch?v=iLhYeCaCXBM
As acções da Spotify caíram 20% em relação aos máximos recentes Empresa anuncia aumento de preços...
As acções da Spotify caíram 20% em relação aos máximos recentes Empresa anuncia aumento de preços...
Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, comentará a decisão de aumentar a taxa de juro em 25 pontos base e a situação...
Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, comentará a decisão de aumentar a taxa de juro em 25 pontos base e a situação...
EUA, relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre. Crescimento do PIB (anualizado). Efetivo: 2,4%. Previsto: 1,8%. Anterior: 2,0% Núcleo...
EUA, relatório do PIB dos EUA para o segundo trimestre. Crescimento do PIB (anualizado). Efetivo: 2,4%. Previsto: 1,8%. Anterior: 2,0% Núcleo...
O gigante dos media sociais Meta Platforms (META.US, anteriormente Facebook) apresentou hoje os resultados do segundo trimestre de 2023. O relatório...
O gigante dos media sociais Meta Platforms (META.US, anteriormente Facebook) apresentou hoje os resultados do segundo trimestre de 2023. O relatório...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária hoje às 13:15 BST. Tal como aconteceu com...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária hoje às 13:15 BST. Tal como aconteceu com...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Enquadramento macroeconómico Acompanhamento...
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje no índice DE30
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador