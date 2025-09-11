USDCHF - recomendação do Credit Agricole (26.07.2023)
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCHF. O Banco recomenda tomar uma posição curta sobre o par...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de moedas USDCHF. O Banco recomenda tomar uma posição curta sobre o par...
Acompanhe em direto a reunião da Fed com o analista da XTB Vítor Madeira e saiba o que esperar para os investidores: Decisão...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal oficial sobre os inventários...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou um relatório semanal oficial sobre os inventários...
A Coca-Cola (KO.US) superou as expectativas de Wall Street relativamente às receitas e aos lucros e, tal como a Pepsico, aumentou as suas perspectivas...
A Coca-Cola (KO.US) superou as expectativas de Wall Street relativamente às receitas e aos lucros e, tal como a Pepsico, aumentou as suas perspectivas...
Os dados das vendas de casas novas nos EUA para junho foram divulgados hoje às 15:00. Esperava-se que o relatório mostrasse um valor de 725...
Os dados das vendas de casas novas nos EUA para junho foram divulgados hoje às 15:00. Esperava-se que o relatório mostrasse um valor de 725...
Os índices de Wall Street abrem mistos antes da decisão da Fed É quase certo que o FOMC vai aumentar a taxa em 25 pontos...
Os índices de Wall Street abrem mistos antes da decisão da Fed É quase certo que o FOMC vai aumentar a taxa em 25 pontos...
https://www.youtube.com/watch?v=_pC9-cWbA0k
As ações do icónico construtor de motores utilizados principalmente na aviação Rolls-Royce (RR.UK) estão a ganhar...
As ações do icónico construtor de motores utilizados principalmente na aviação Rolls-Royce (RR.UK) estão a ganhar...
A Microsoft (MSFT.US) foi transacionada ontem em baixa de 3% na sessão aftermarket, na sequência da divulgação dos resultados...
A Microsoft (MSFT.US) foi transacionada ontem em baixa de 3% na sessão aftermarket, na sequência da divulgação dos resultados...
A incerteza em torno das decisões dos bancos centrais e dos resultados da LVMH (MC.FR) afeta os mercados europeus DAX desce para...
A incerteza em torno das decisões dos bancos centrais e dos resultados da LVMH (MC.FR) afeta os mercados europeus DAX desce para...
Vale a pena notar que houve uma situação em que o petróleo WTI rompeu a importante média de 200 sessões. Vamos analisar...
Vale a pena notar que houve uma situação em que o petróleo WTI rompeu a importante média de 200 sessões. Vamos analisar...
O gigante das redes sociais Meta Plaforms (META.US, anteriormente Facebook) apresentará os resultados do segundo trimestre após a sessão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador