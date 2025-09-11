Preços do trigo sobem após bombardeamento de portos ucranianos!
De acordo com os comentários do Ministro da Agricultura da Ucrânia, Solskyi, a Rússia está a tentar impedir as exportações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
De acordo com os comentários do Ministro da Agricultura da Ucrânia, Solskyi, a Rússia está a tentar impedir as exportações...
O mercado de criptomoedas está a ver uma maior volatilidade na última parte da sessão de hoje, com o BITCOIN a quebrar abaixo da barreira...
O mercado de criptomoedas está a ver uma maior volatilidade na última parte da sessão de hoje, com o BITCOIN a quebrar abaixo da barreira...
Wall Street abre com uma ligeira subida. US500 ganha 0,2% e US100 perde 0,05% A Domino's Pizza Inc (DPZ.US) não conseguiu cumprir...
Wall Street abre com uma ligeira subida. US500 ganha 0,2% e US100 perde 0,05% A Domino's Pizza Inc (DPZ.US) não conseguiu cumprir...
Empresas europeias sob pressão com descidas moderadas Os mercados aguardam os relatórios de resultados das grandes empresas tecnológicas...
Empresas europeias sob pressão com descidas moderadas Os mercados aguardam os relatórios de resultados das grandes empresas tecnológicas...
Uma avalanche de instituições que se candidataram para criar um ETF à vista para o Bitcoin acabou por não conseguir causar...
Uma avalanche de instituições que se candidataram para criar um ETF à vista para o Bitcoin acabou por não conseguir causar...
Industrial: Real: 49,0; Expectativas 46,4; Anteriormente 46,3 Serviços: Atual: 52,4; Expectativas 54; Anteriormente 54,4 Em comparação...
Industrial: Real: 49,0; Expectativas 46,4; Anteriormente 46,3 Serviços: Atual: 52,4; Expectativas 54; Anteriormente 54,4 Em comparação...
https://www.youtube.com/watch?v=8BE_BGvHXsI
O Partido Popular (PP) venceu as eleições, embora longe do limiar da maioria absoluta e muito menos do que o esperado desde a sua vitória...
O Partido Popular (PP) venceu as eleições, embora longe do limiar da maioria absoluta e muito menos do que o esperado desde a sua vitória...
O Partido Popular (PP), de centro-direita, venceu as eleições legislativas antecipadas de domingo em Espanha, conquistando 136 lugares no...
O Partido Popular (PP), de centro-direita, venceu as eleições legislativas antecipadas de domingo em Espanha, conquistando 136 lugares no...
Dados provisórios do PMI alemão de julho: Indústria transformadora: Real 38,8, Esperado 41, Anteriormente: 40.6 Serviços:...
Dados provisórios do PMI alemão de julho: Indústria transformadora: Real 38,8, Esperado 41, Anteriormente: 40.6 Serviços:...
A taxa EURUSD permanece defensiva nos seus níveis mais baixos em oito dias, aproximando-se novamente do intervalo de consolidação As...
A taxa EURUSD permanece defensiva nos seus níveis mais baixos em oito dias, aproximando-se novamente do intervalo de consolidação As...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador