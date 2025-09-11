📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 21/07/2023
https://www.youtube.com/watch?v=QopejWieZ8M
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
https://www.youtube.com/watch?v=QopejWieZ8M
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje nas T-NOTE:
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje nas T-NOTE:
O USDJPY está a ser negociado em forte alta após o anúncio de que o Banco do Japão não vê necessidade de modificar...
O USDJPY está a ser negociado em forte alta após o anúncio de que o Banco do Japão não vê necessidade de modificar...
Os contratos CFD sobre o Nasdaq 100 (US100) reagiram com uma correção significativa após a tentativa inicial de ontem de ultrapassar...
Os contratos CFD sobre o Nasdaq 100 (US100) reagiram com uma correção significativa após a tentativa inicial de ontem de ultrapassar...
Vendas a retalho no Reino Unido, Canadá e Polónia Resultados trimestrais da American Express O calendário macroeconómico...
Vendas a retalho no Reino Unido, Canadá e Polónia Resultados trimestrais da American Express O calendário macroeconómico...
Em junho de 2023, os volumes de vendas a retalho no Reino Unido registaram um aumento de 0,7% m/m e -1,0% y/y, após um modesto aumento de 0,1% em...
Em junho de 2023, os volumes de vendas a retalho no Reino Unido registaram um aumento de 0,7% m/m e -1,0% y/y, após um modesto aumento de 0,1% em...
Os índices da Ásia-Pacífico foram maioritariamente negociados em baixa durante a sessão de sexta-feira. O Nikkei do Japão...
Os índices da Ásia-Pacífico foram maioritariamente negociados em baixa durante a sessão de sexta-feira. O Nikkei do Japão...
Wall Street abre em baixa com a chegada de novos relatórios trimestrais Resultados trimestrais da Netflix, Tesla, TSMC, IBM e United...
Wall Street abre em baixa com a chegada de novos relatórios trimestrais Resultados trimestrais da Netflix, Tesla, TSMC, IBM e United...
Mercados na Europa em ligeiro agravamento Empresas tecnológicas sob pressão com vendas de acções da Tesla, Netflix...
Mercados na Europa em ligeiro agravamento Empresas tecnológicas sob pressão com vendas de acções da Tesla, Netflix...
https://www.youtube.com/watch?v=nfT0j_Qbbes
Já conhecemos os resultados financeiros da maior empresa da indústria de streaming do mundo, a Netflix. Recentemente, a indústria...
Já conhecemos os resultados financeiros da maior empresa da indústria de streaming do mundo, a Netflix. Recentemente, a indústria...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador