10h30 (Horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de Inflação de Maio: IPC: 0,1% MoM; previsão 0,2%...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de ações tentam uma modesta recuperação antes da abertura dos mercados nos EUA, com os contratos por diferença...
As ações de empresas de computação quântica sobem após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, sinalizar durante entrevista...
Contagem regressiva para o IPC dos EUA: dados de maio podem revelar impacto da guerra comercial 📌 Estamos a poucos instantes da divulgação...
Nesta manhã, teremos uma participação especial na Abertura de Mercado com Ana Paula Martins, CNPI-T, Analista Técnica de Investimentos,...
Eurodólar em destaque nos mercados de capitais com foco no IPC dos EUA O par EUR/USD está no centro das atenções hoje nos...
Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos decidiu que as tarifas abrangentes impostas por Donald Trump podem continuar em vigor...
Fundada há mais de 100 anos, a L'Oréal (OR.FR) é a empresa líder no setor de beleza e tem conseguido superar consistentemente...
Futuros dos EUA e Europa registram leves perdas na manhã de quarta-feira Leitura do IPC de maio dos EUA é o foco de Wall Street (09h30,...
A platina dispara quase 3% hoje, subindo para US$ 1.240 por onça, o nível mais alto desde maio de 2021. A demanda de joalheiros (especialmente...
Resumo matinal (10.06.2025) Os futuros dos índices norte-americanos apresentam quedas modestas nesta quarta-feira, recuando cerca de -0,2%...
Fatos: AUDCAD rompeu para cima o canal de baixa na semana passada O preço recuou a partir do limite inferior da estrutura 1:1 em 0,8898 Observando...
Os índices acionários em Wall Street continuam em alta conforme avançam as negociações comerciais entre China e Estados...
As negociações para um acordo comercial em Londres estão programadas para serem retomadas às 16h (horário de Brasília),...
Contratos futuros de cacau caem 6% em meio a fortes chuvas na África Ocidental 📉 Os contratos futuros de cacau na ICE (COCOA) estão registrando...
Fatos: O Euro recuou frente a Libra Esterlina a partir da zona de resistência chave em 0,8460 O Euro frente a Libra Esterlina...
Os futuros dos EUA abriram estáveis na terça-feira, enquanto os investidores assimilavam a reunião de quase sete horas realizada na...
O Banco Mundial reduziu sua projeção de crescimento do PIB dos Estados Unidos para 2025 em 0,9 ponto percentual, passando para 1,4% ao ano,...
A Taiwan Semiconductor Manufacturing divulgou suas receitas referentes ao mês de maio, registrando um aumento de 39,6% em relação ao...
Os principais índices de ações dos Estados Unidos iniciam o pregão com ganhos moderados, sustentados pelo otimismo em torno...
