Última hora: Aumento dos juros começam a ter impacto no mercado imboliário
Os dados do mercado imobiliário dos EUA para junho foram divulgados hoje às 13h30. Os dados ficaram abaixo do esperado, tanto para as licenças...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os dados do mercado imobiliário dos EUA para junho foram divulgados hoje às 13h30. Os dados ficaram abaixo do esperado, tanto para as licenças...
Esta sessão será marcada pela divulgação dos resultados trimestrais da Tesla (TSLA.US) e Netflix (NFLX.US). A Tesla...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Mercados na Europa mantêm um sentimento ligeiramente melhor DE30 visivelmente mais fraco em relação a outros índices...
Assista agora à oportunidade de negociação de hoje na Bitcoin:
10:00 - Zona Euro, inflação IHPC para junho: Taxa geral (y/y): Valor publicado: 5,5% y/y. Previsto 5,5% y/y; Anteriormente...
A inflação no Reino Unido deu finalmente sinais de abrandamento e está a fazer com que a libra esteja a ser negociada em baixa. A...
As acções da Kering (KER.FR), responsável por marcas como a Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga, valorizavam-se mais de 6,5% no...
Resultados trimestrais da Tesla, Netflix e Goldman Sachs Dados sobre a inflação na Zona euro e inventários de petróleo...
Dados sobre a inflação no Reino Unido: Inflação do IPC para junho (y/y): Dados publicados: 7,9% y/y. Esperava-se 8,2%...
