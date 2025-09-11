Última hora: Libra desvaloriza após a publicação dos dados sobre a inflação!
Dados sobre a inflação no Reino Unido: Inflação do IPC para junho (y/y): Dados publicados: 7,9% y/y. Esperava-se 8,2%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados de forma mista esta madrugada, dada a incerteza que persistente em torno da economia...
Nesta webinar vamos apresentar um resumo dos mercados financeiros no 1.º semestre de 2023 e as perspetivas para o 2.º semestre, em parceria com...
Petróleo: O abrandamneto da atividade económica na China está a penalizar os preços do petróleo Ao mesmo tempo,...
Bank of America (BAC.US) - as acções da empresa estão a subir 2,55%, após resultados trimestrais melhores do que o esperado: Receita...
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DOS EUA ((JUN) REAL: -0,5% VS -0,2% ANTERIOR; EST 0,0% TAXA DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DOS...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Dados sobre o IPC no Canadá: Inflação segundo o IPC no Canadá para junho: 2,8% A/A (previsto: 3,0% numa base anual; anteriormente:...
EUA, vendas a retalho de Junho: Vendas a retalho: Atual: 0,2% MoM. Esperado 0,5% mês a mês; Anteriormente 0,3% mês a mês Vendas...
Mercados na Europa mantêm um sentimento ligeiramente melhor Atenção centrada nos resultados dos bancos dos EUA e no relatório...
O EURUSD continua a subir, principalmente devido à fraqueza do dólar americano após a divulgação dos dados da inflação...
