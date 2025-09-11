Gráfico do dia - BTC (18.07.2023)
Bitcoin continua a ser negociado junto da marca dos $30.000 A BTC continua a ser negociada em range entre os $ 31.200- $ 31.400, embora a...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A lira turca atinge novos mínimos históricos, devido a preocupações com a descida das taxas de juro O défice orçamental...
Nas minutas do RBA, foi referido que a inflação na Austrália permanecia elevada e que o mercado de trabalho sólido indicava...
Investidores atentos aos dados sobre as vendas a retalho e produção industrial nos EUA Dados sobre o IPC e produção industrial...
Os índices da Ásia-Pacífico registaram quedas esta madrugada - o Nikkei japonês acabou por subir 1,50%, mas o S&P/ASX...
As acções da Verizon (VZ.US) e da AT&T (T.US) foram recentemente sujeitas a uma enorme pressão no sentido da baixa, devido ao...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda tomar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
A Associação da Indústria de Semicondutores (SIA) emitiu hoje uma declaração sobre potenciais restrições...
