Abertura do Mercado Americano: Earnings season inicia a todo o gás!
Wall Street ganha ligeiramente no início da semana A época dos resultados avança As atenções...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Wall Street ganha ligeiramente no início da semana A época dos resultados avança As atenções...
Wall Street ganha ligeiramente no início da semana A época dos resultados avança As atenções...
A Ford Motors (F.US) anunciou na segunda-feira reduções significativas de preços em todas as versões da sua pick-up eléctrica...
A Ford Motors (F.US) anunciou na segunda-feira reduções significativas de preços em todas as versões da sua pick-up eléctrica...
https://www.youtube.com/watch?v=PvewmJpgHtk
DE30 volta a testar a zona dos 16.000 pts Sector de luxo sob pressão da China e após a publicação...
DE30 volta a testar a zona dos 16.000 pts Sector de luxo sob pressão da China e após a publicação...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Hoje, expira o acordo relativo à exportação de cereais da Ucrânia por via marítima. As Nações Unidas solicitaram...
Hoje, expira o acordo relativo à exportação de cereais da Ucrânia por via marítima. As Nações Unidas solicitaram...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O crescimento do PIB na China ficou abaixo das expectativas do mercado! A economia chinesa cresceu 6,3% y/y e ficou abaixo do crescimento de 7,1% y/y....
O crescimento do PIB na China ficou abaixo das expectativas do mercado! A economia chinesa cresceu 6,3% y/y e ficou abaixo do crescimento de 7,1% y/y....
Os economistas britânicos do Goldman Sachs esperam que o Banco de Inglaterra aumente os juros em 50 pontos base na próxima reunião...
Os economistas britânicos do Goldman Sachs esperam que o Banco de Inglaterra aumente os juros em 50 pontos base na próxima reunião...
O Instituto de Estatística chinês referiu que as condições económicas internas estão a melhorar índice...
O Instituto de Estatística chinês referiu que as condições económicas internas estão a melhorar índice...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador