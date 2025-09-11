Calendário económico: Dados sobre a Universidade de Michigan em destaque!
Investidores concentram-se nos dados sobre a Universidade de Michigan Índices europeus abrem em terreno negativo esta sessão O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Investidores concentram-se nos dados sobre a Universidade de Michigan Índices europeus abrem em terreno negativo esta sessão O...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista hoje - o Nikkei japonês caiu 1,0%, o S&P/ASX...
O IPP acompanhou o ritmo de desaceleração do IPC em junho. A inflação situou-se em 0,1% em termos homólogos, o que...
Mary Daly foi entrevistada hoje na CNBC e as suas declarações coincidiram com o tom dos discursos recentes dos banqueiros da Reserva Federal....
EIA Variação do Gás Natural BCF: Atual 49B (Previsão 50B, Anterior 72B). Os inventários continuam a aumentar e permanecem...
A Viasat é uma empresa americana de comunicações que presta os seus serviços através de satélites. A empresa...
Os índices de Wall Street continuam a subir depois de o PPI ter descido cerca de 0% A Delta Airlines e a Pepsico iniciaram a época de...
As ações da Delta Air Lines estão a ganhar 3,55% na negociação de pré-market, depois de a empresa ter divulgado...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
As minutas da última reunião de junho do BCE não surpreenderam o mercado. Os membros do BCE concordaram que era necessária...
