Euro valoriza após a publicação das minutas da última reunião do BCE!
As minutas da última reunião de junho do BCE não surpreenderam o mercado. Os membros do BCE concordaram que era necessária...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As minutas da última reunião de junho do BCE não surpreenderam o mercado. Os membros do BCE concordaram que era necessária...
EUA, inflação segundo o PPI para junho: Manchete. 0,1% em relação ao ano anterior. Previsto: 0,4% A.A. Anterior: 1,1%...
EUA, inflação segundo o PPI para junho: Manchete. 0,1% em relação ao ano anterior. Previsto: 0,4% A.A. Anterior: 1,1%...
O que esperar da época de resultados de Wall Street? 🔎 Durante o período de férias, tipicamente calmo, espera-se que o mercado...
O que esperar da época de resultados de Wall Street? 🔎 Durante o período de férias, tipicamente calmo, espera-se que o mercado...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da EDP Renováveis...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 1º trimestre da EDP Renováveis...
A sessão de hoje está a revelar-se relativamente boa para as empresas do sector dos relógios de luxo. Com efeito, o Swatch Group AG...
A sessão de hoje está a revelar-se relativamente boa para as empresas do sector dos relógios de luxo. Com efeito, o Swatch Group AG...
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje no índice USDIDX.
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje no índice USDIDX.
A libra ultrapassou acima da marca dos 1,3000 após a publicação dos dados do PIB do Reino Unido que saíram melhores do...
A libra ultrapassou acima da marca dos 1,3000 após a publicação dos dados do PIB do Reino Unido que saíram melhores do...
SP500 em novos máximos este ano Dados macro apoiam o sentimento de risk-on Será que o início das earnings nos EUA irá...
SP500 em novos máximos este ano Dados macro apoiam o sentimento de risk-on Será que o início das earnings nos EUA irá...
Índice de Preços no Produtor (PPI) nos EUA Minutas da última reunião de junho do BCE Os índices europeus abrem...
Índice de Preços no Produtor (PPI) nos EUA Minutas da última reunião de junho do BCE Os índices europeus abrem...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta esta madrugada - o Nikkei japonês terminou a sessão...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta esta madrugada - o Nikkei japonês terminou a sessão...
As acções da Zscaler (-8,0%), Palo Alto Networks (-7,0%) e Cloudflare (5,9%) caíram na sequência do anúncio da Microsoft...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador