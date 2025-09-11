As acções do sector da cibersegurança caem após o anúncio da expansão da segurança da Microsoft!
As acções da Zscaler (-8,0%), Palo Alto Networks (-7,0%) e Cloudflare (5,9%) caíram na sequência do anúncio da Microsoft...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe em direto a divulgação do IPC dos EUA, com o analista da XTB Vítor Madeira, e saiba o que esperar para os investidores: Análise...
Às 14:30 será publicado o relatório sobre a inflação do IPC referente ao mês de Junho nos EUA. As expectativas...
O Banco da Reserva da Nova Zelândia deixou as taxas de juro inalteradas nos 5,5%, em linha com as expectativas generalizadas. No entanto, é...
Mercados asiáticos registam ganhos ligeiros Na europa, os índices abriram de forma estável A atenção...
