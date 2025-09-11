Calendário económico: Investidores aguardam pelos dados sobre a inflação nos EUA
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada, influenciados pela incerteza à volta...
O petróleo bruto está a beneficiar do bom sentimento do mercado. Os preços do WTI (OIL.WTI) e Brent (OIL) estão a registar...
Os investidores estão a aguardar pela publicação dos dados do IPC nos EUA amanhã, que poderão ajudar a gerir as expectativas...
O juiz federal de São Francisco negou o pedido da Comissão Federal do Comércio (FTC) de uma injunção preliminar para...
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje no índice DE30.
DE30 volta a ultrapassar a barreira dos 15.800 pontos Dados do ZEW apontam para pior sentimento na Alemanha As empresas de moda e industriais ganham...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Petróleo: O petróleo está a reagir às notícias sobre o apoio ao mercado imobiliário na China, que poderia...
O par USDJPY é influenciado por um dólar mais fraco e rendimentos obrigacionistas mais baixos Uma potencial intervenção...
